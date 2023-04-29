Первое поражение Ротаня: "Кривбасс" обыграл "Александрию" и подобрался к зоне еврокубков (видео)

Команда Юрия Вернидуба увеличила свои шансы финишировать в топ-5.

"Кривбасс" победил "Александрию" в домашнем матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:1 .

Оба гола хозяева забили во втором тайме. На 65-й минуте счет во встрече открыл Тимур Стецьков.

Тимур Стецьков забивает свой гол за Кривбасс в матче с Александрией ⚽ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/TP7LdmN0hF — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 29, 2023

На 81-й минуте подопечным Юрия Вернидуба удалось укрепить свое преимущество усилиями Артура Микитишина.

В компенсированное время Денис Мирошниченко сократил отставание гостей, но это уже не повлияло на итог игры.

Отметим, что для александрийцев это первое поражение под руководством Руслана Ротаня, который также возглавляет молодежную сборную Украины и исполняет обязанности главного тренера главной национальной команды.

"Кривбасс" (31 балл) вышел на шестое место в УПЛ и приблизился к зоне еврокубков, где на пятой строчке продолжает находиться "Александрия", в активе которой 34 очка.

В следующем туре криворожцы 4 мая на выезде сыграют с "Ингульцом", а подопечные Ротаня днем ранее в гостях будут противостоять "Львову".

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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