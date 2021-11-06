Первое поражение в сезоне: "Динамо" сенсационно проиграло "Ворскле" в центральном матче тура УПЛ (видео)

Команда Юрия Максимова шокировала "бело-синих" на столичном "Олимпийском".

"Динамо" уступило "Ворскле" в центральном поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась неожиданной победой полтавчан - 2:1 .

Подопечные Юрия Максимова открыли счет на 34-й минуте. Бразилец Ранжел головой прицельно пробил в дальний угол после навеса Оливье Тиля со штрафного.

Динамо - Ворскла - 0:1. Видео гола Ранжела

Во втором тайме "бело-синие" пытались отыграться, но только пропустили второй мяч. На 74-й минуте капитан хозяев Сергей Сидорчук заблокировал соперника в собственной штрафной - арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) назначил пенальти.

Динамо – Ворскла | VAR: Иванов пересмотрел фол Сидорчука

Оливье Тиль безупречно выполнил 11-метровый, пробив в нижний угол - Георгий Бущан угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Динамо - Ворскла - 0:2. Видео гола Тиля

Завершали поединок полтавчане в меньшинстве. Вышедший на замену Даниил Кравчук за две минуты умудрился заработать две желтые карточки и был удален с поля. Несмотря на численное меньшинство, команда Юрия Максимова удержала победу - в компенсированное время дебютный гол за "Динамо" забил бразилец Витинью, но на большее у киевлян уже не хватило времени.

Это первое поражение "Динамо" в текущем розыгрыше УПЛ. "Бело-синие" (35 очков) продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на три балла. "Горняки" имеют шанс выйти на первое место, если 7 ноября обыграют "Колос".

"Ворскла" (28 пунктов) поднялась на третье место.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после паузы на игры национальных сборных, "Динамо" 19 ноября в Одессе встретится с "Черноморцем", а "Ворскла" 21 ноября в Полтаве примет "Мариуполь".

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