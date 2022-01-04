Первое усиление для Шевченко: "Дженоа" оформила трансфер футболиста, прекрасно заявившего о себе в Лиге чемпионов

В составе грифонов он будет выступать под 36 номером.

Итальянская "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, оформила первый переход для украинца.

Как сообщает официальный сайт "грифонов", этим новичком стал защитник швейцарского "Янг Бойз" — Сильван Хефти.

24-летний футболист взял в новом клубе 36 номер. Что касается подробностей трансфера, то об этом ничего неизвестно. По слухам СМИ, сумма перехода Хефти составила около пяти миллионов евро.

Генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс прокомментировал дебютный трансфер в эру Шевченко: Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Хефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком.

Хефти уже успел провести первую тренировку в новом коллективе.