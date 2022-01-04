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Первое усиление для Шевченко: "Дженоа" оформила трансфер футболиста, прекрасно заявившего о себе в Лиге чемпионов

Первое усиление для Шевченко: "Дженоа" оформила трансфер футболиста, прекрасно заявившего о себе в Лиге чемпионов

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Первое усиление для Шевченко: "Дженоа" оформила трансфер футболиста, прекрасно заявившего о себе в Лиге чемпионов

http://genoacfc.it/

В составе грифонов он будет выступать под 36 номером.

Итальянская "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, оформила первый переход для украинца.

Как сообщает официальный сайт "грифонов", этим новичком стал защитник швейцарского "Янг Бойз" — Сильван Хефти.

24-летний футболист взял в новом клубе 36 номер. Что касается подробностей трансфера, то об этом ничего неизвестно. По слухам СМИ, сумма перехода Хефти составила около пяти миллионов евро.

Генеральный менеджер "грифонов" Йоханнес Шпорс прокомментировал дебютный трансфер в эру Шевченко: Я очень рад, что нам удалось убедить Сильвана Хефти присоединиться к нам. Мы усиливаем правый фланг молодым, но опытным игроком.

Хефти уже успел провести первую тренировку в новом коллективе.

  • В текущем сезоне 24-летний Хефти провел 29 матчей в составе "Янг Бойз", забил два гола и отдал четыре голевых передачи. В частности, швейцарец отлично проявил себя в Лиге чемпионов, где провел все шесть игр групповой стадии, забил один мяч и отдал одну голевую передачу;
  • Сейчас "Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. После 19 туров в активе подопечных Шевченко 11 баллов;
  • Свой следующий поединок "грифоны" проведут 6 января, когда в рамках 20 тура внутреннего первенства померяются силами на выезде с "Сассуоло".
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