Первое "золото" Украины: борец-депутат Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио 2020

Жан Беленюк одолел венгра Виктора Лоринца в финале борьбы греко-римского стиля.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

В финале веса до 87 кг 30-летний депутат украинского парламента победил Виктора Лоринца (Венгрия) со счетом 5:1.

В четвертьфинале Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара, а перед этим одолел представителя Сербии Зураба Датунашвили. В полуфинальной схватке 30-летний депутат Верховной Рады справился с хорватом Иваном Гуклеком (вес до 87 кг) - 7:1.

Ранее сообщалось, что украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (вес до 67 кг) завоевал "серебро" Олимпиады в Токио, а борец вольного стиля Ирина Коляденко (вес до 62 кг) проведет схватку за "бронзу".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Теперь в копилке Украины на Олимпиаде в Токио девять медалей - одна золотая, 6 бронзовых и две серебряные.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа в нашей онлайн-трансляции.

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