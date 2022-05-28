Первое "золото" в карьере: украинский шпажист триумфовал на этапе Кубка мира в Тбилиси

Первое "золото" в карьере: украинский шпажист триумфовал на этапе Кубка мира в Тбилиси

Двое украинцев завоевали награды на этапе Кубка мира по фехтованию в столице Грузии. Владимир Станкевич стал победителем соревнований, а Игорь Рейзлин взял "бронзу".

Украинские фехтовальщики продолжают впечатлять своими успехами на международной арене. Ранее спортсмены из нашей страны выбороли три медали Гимназиады во Франции, а теперь "сине-желтые" достигли пьедестала на этапе Кубка мира в Тбилиси.

Сразу двое украинцев пробились в четверку сильнейших в фехтовании на шпагах среди мужчин. Владимир Станкевич стал победителем личного первенства в этой дисциплине, а бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду.

На пути в финал Станкевич победил японцев Масару Ямада (8:7), Коки Кано (15:9) и Иночи Ито (15:10). Рейзлин одолел казахстанца Руслана Курбанова (15:13) и итальянца Федерико Висмара (15:8), но остановился в шаге от финала, проиграв венгру Тамашу Мате Коху (9:15).

В решающей схватке Станкевич отомстил за своего соотечественника и разобрался с Кохом - 15:9.

Украинский шпажист Владимир Станкевич одерживает первую в карьере личную победу в Кубке мира, не оставив... Опубликовано Национальная федерация фехтования Украины Суббота, 28 мая 2022 г.

Для Владимира это первая в его карьере золотая медаль Кубка мира. До этого он только раз поднимался на пьедестал такого уровня - "бронза" на этапе в Берне 2017 года.

Что касается Рейзлина, то для него "бронза" в столице Грузии - это уже седьмая медаль на этапах Кубка мира.

Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская каратистка Анжелика Терлюга одолела олимпийскую чемпионку и завоевала "золото" чемпионата Европы-2022.

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