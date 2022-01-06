Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии на фоне COVID-скандала: подробности

Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии на фоне COVID-скандала: подробности

Первой ракетке мира аннулировали визу по прибытии в Мельбурн.

Лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича депортируют из Австралии из-за несоблюдения правил въезда на территорию страны.

Об этом в среду, 5 января, сообщает BBC.

Отмечается, что первой ракетке мира аннулировали визу по прибытии в Мельбурн. Сейчас спортсмен в ожидании своего рейса находится под стражей в правительственной гостинице.

В заявлении австралийских пограничников говорится, что Джокович "не предоставил надлежащих доказательств для выполнения требований въезда в Австралию, и его виза была впоследствии аннулирована".

Тем временем в родной Сербии возмутились ситуацией вокруг теннисиста. Сербский президент Александар Вучич заявил, что звезда стал жертвой "преследований", добавив, что Джоковича поддерживает "вся страна".

"Это не просто борьба за Новака, это борьба за весь мир", – высказался отец первой ракетки мира Срджан Джокович.

В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя решение о депортации Джоковича, подчеркнул, что "правила есть правила". По его убеждению, "никто не стоит выше правил страны".

Ожидается, что теннисист может подать юридическую апелляцию или заявление на получение новой визы, чтобы принять участие в Australian Open-2022.

Джокович не смог пройти паспортный контроль из-за неразберихи с оформлением визы. Как оказалось, его команда запросила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.

Также читайте Привилась "Спутником": российскую теннисистку не пустили на Australian Open

Спортсмен не озвучивал свой статус прививки, однако в прошлом году он заявлял, что выступает "против вакцинации" от коронавируса.

В издании отмечают, что в Австралии более 90% населения от 16 лет полностью вакцинировано против коронавируса, однако некоторые люди по-прежнему не могут путешествовать между штатами или по всему миру из-за текущих мер.

В связи с этим австралийцы критикуют правительство, отмечая, что "богатым и знаменитым" якобы можно делать "все, что вздумается", тогда как "обычные люди остаются отделенными от больных и близких, которые умирают".

Как сообщалось, разрешение принять участие в Australian Open-2022 имеют только вакцинированные теннисисты. Однако для 34-летнего серба сделали исключение и согласились пустить его в страну без прививки. Теннисист якобы пообещал предоставить доказательства того, что его нельзя вакцинировать, что вызвало волну возмущения в Австралии.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович – действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

Читайте также: