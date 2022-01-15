Первую ракетку мира Джоковича задержали в Австралии: что известно

Первую ракетку мира Джоковича задержали в Австралии: что известно

Джоковича не могут депортировать как минимум до воскресенья, поскольку суд должен рассмотреть апелляционную жалобу спортсмена.

Иммиграционная полиция Австралии утром в субботу, 15 января, согласно решению суда вторично задержала лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича.

Об этом сообщает CTV News.

Отмечается, что первую ракетку мира, австралийскую визу которого накануне аннулировали из-за отсутствия прививки против COVID-19, уже допросили в неразглашенном месте, "согласованном между сторонами" по делу.

Субботний вечер Джокович проведет в гостинице мигрантов в Мельбурне.

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Уже в воскресенье, 16 января, в 9:30 по местному времени в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу сербского теннисиста, который обжаловал решение правительства страны о повторном аннулировании своей визы и депортации.

Как пишет The Australian, судья Дэвид О'Каллаган решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

news.com.au уточняет, что во время поспешно спланированного ночного слушания в Федеральном окружном суде в пятницу судья Энтони Келли запретил предпринимать какие-либо шаги для выдворения Джоковича из Австралии до того, как суд рассмотрит его апелляцию.

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5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open-2022, однако не смог пройти паспортный контроль из-за неразберихи с оформлением документов. Так, несмотря на наличие медицинского исключения, его команда запросила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.

В итоге австралийскую визу теннисиста аннулировали, а его поместили под стражу в правительственную гостиницу. Джоковича пытались депортировать из страны, однако 10 января он выиграл суд и вернулся к тренировкам.

Впрочем, в пятницу министр иммиграции Австралии Алекс Хоук "на медицинских основаниях" повторно аннулировал визу первой ракетки мира. Политик заявил, что его решение отвечает общественным интересам.

Australian Open-2022 продлится в Мельбурне с 17 по 30 января.

Джокович – действующий и девятикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

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