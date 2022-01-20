"Первые два месяца не был рад, что переехал в Италию": Коваленко вспомнил, как проходила его адаптация в Серии А

"Первые два месяца не был рад, что переехал в Италию": Коваленко вспомнил, как проходила его адаптация в Серии А

Украинский хавбек подытожил первый год в чемпионате Италии.

Полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, выступающий в "Специи" на правах аренды, поделился впечатлениями от первого года в итальянском чемпионате.

Воспитанник "Шахтера" пополнил ряды "бергамасков" в феврале 2021 года. Контракт Коваленко принадлежал "Шахтеру" с 2013 года.

"В первую очередь, в Серии А ты знаешь, что у тебя каждый матч как последний. В Украине, когда играешь за "Шахтер" и "Динамо", ты знаешь, что сейчас выйдем, обыграем и поедем спокойно домой. А здесь каждая игра – своя история и все может измениться Как выиграть можете, так и проиграть. я уже останавливался, не было столь сильного прогресса, но сейчас думаю, что возрастаю

Первые два месяца вообще не был рад, что переехал в Италию, потому что это трудно перебраться из одной страны в другую. А сейчас я максимально счастлив, что я здесь максимально кайфую от футбола. Сейчас ходит пять тысяч, но многие фанаты, и они живут футболом. Это мне больше всего нравится

Закрывали на стадионе? Да, проиграли в Кубке, и нас не выпускали, пока не пришла вся команда поговорить с ними. Не думаю, что такое есть в Украине, а здесь такого много, в том же Дженоа", — поделился Коваленко в комментарии Football Hub.

В этом сезоне Коваленко сыграл 15 матчей во всех турнирах. На счету хавбека сборной Украины один гол и три ассиста.

"Специя" на 15-й строчке Серии А. 23 января команда Коваленко встретится с "Сампдорией" в рамках чемпионата Италии.

Читайте также:

Ассист украинца под угрозой: в Италии требуют обыграть скандальный матч с грубой ошибкой судьи

"Дженоа" пропустила шесть голов в первой игре после увольнения Шевченко: видео

Малиновский пропустит второй подряд матч "Аталанты" в Серии А: названная причина