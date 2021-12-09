Первые медали за восемь лет: юная украинка триумфовала на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

Первые медали за восемь лет: юная украинка триумфовала на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

18-летняя спортсменка родом из Закарпатья завоевала малое "серебро" и большую "бронзу".

Украинка Светлана Самуляк завоевала две медали Чемпионата мира по тяжелой атлетике-2021, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В весовой категории до 55 кг наша соотечественница сначала выиграла малое "серебро" в рывке, а затем завоевала большую "бронзу", заняв итоговое третье место.

В рывке Самуляк взяла вес 91 кг, уступив лишь двукратной вице-чемпионке Африки, представительнице Туниса Гофран Белхир, которой покорились 92 кг. В толчке Светлана взяла в третьей попытке 110 кг, пропустив вперед Белхир и нигерийку Адиат Олариное, у которых было в целом по 203 кг.

Для Самуляк это первые в карьере медали взрослого чемпионата мира, а для Украины первые среди женщин за восемь лет. В последний раз украинская сборная получала награду в женской категории в 2013 году: тогда Юлия Паратова стала бронзовой призеркой в рывке в категории до 53 кг.

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