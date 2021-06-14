Первый автогол и первое удаление: Польша с Левандовски проиграла Словакии в стартовом матче Евро-2020

Плачевный результат для обладателя "Золотого мяча" и его партнеров.

Сборная Польши неожиданно проиграла команде Словакии в матче 1-го тура группы E Чемпионата Европы-2020. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Итог поединка - 2:1 в пользу словаков.

Поляки считались фаворитами матча, но уже на 18-й минуте они оказались в роли отстающих. Роберт Мак на дриблинге прошел на левом фланге двух соперников, приблизился к воротам и пробил под острым углом. Мяч попал в штангу, отлетел в плечо голкиперу польской сборной Войцеху Щенсны и оказался в воротах. Этот автогол стал первым на турнире.

Associated Press

Отыграться до перерыва поляки так и не смогли, ничего не создал у ворот словаков и обладатель "Золотого мяча" Роберт Левандовски.

Однако в самом дебюте второго тайма счет таки стал равным. Поляки здорово разыграли в штрафной соперника комбинацию, которую завершил Кароль Линетты.

Associated Press

Коллектив Паулу Соузы, окрыленный успехом, заиграл активнее, но на 62-й минуте команду подвел Гжегож Крыховяк, заработавший в центре поля второе предупреждение, а с ним и удаление, которое также стало первым на Евро-2020.

Воспользоваться численным преимуществом словаки смогли на 69-й минуте. Милан Шкриньяр ударом из пределов штрафной площади принес своей команде победу и первые три очка на турнире.

Associated Press

Словакия и Польша выступают в группе E, где их соперниками также являются команды Испании и Швеции .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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