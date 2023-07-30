Первый блин комом: ЛНЗ дебютировал в УПЛ поражением от "Черноморца"

Черкасский клуб не смог набрать очков в своем первом поединке в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Черкасский ЛНЗ уступил одесскому "Черноморцу" в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Центральный" в Черкассах завершился со счётом 0:2 .

Подопечные Романа Григорчука забили по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте одесситов вывел вперед Богдан Бойчук после передачи Ореста Кузика.

После перерыва "моряки" укрепили свое преимущество. На 65-й минуте Йон Шпорн нанес точный удар, ассистировал ему Бойчук.

Отметим, что для ЛНЗ это был дебютный матч в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Во втором туре УПЛ команда Александра Ковпака 5 августа встретится с "Минаем". Днем позже "Черноморец" проведет поединок против "Колоса".

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