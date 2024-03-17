Первый Большой хрустальный глобус в карьере: определилась триумфаторка Кубка мира по биатлону

Итальянка Лиза Виттоцци одержала победу в общем зачете Кубка мира по биатлону-2023/24.

29-летняя Виттоцци финишировала на 21-м месте в последней женской гонке сезона – масс-тарте на этапе в канадском Кенморе, но это не помешало ей удержать преимущество в общем зачете над норвежкой Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которую также обошла француженка Лу Жанмонно.

Отметим, что Виттоцци впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира. Также на счету итальянки "бронза" Олимпийских игр 2018 года и два "золота" на чемпионатах мира.

Завершится текущий сезон Кубка мира по биатлону в воскресенье, 17 марта, мужским масс-стартом, который начнется в 23:20 по киевскому времени.

Добавим, что норвежец Йоханнес Бьо досрочно стал победителем мужского Кубка мира по биатлону-2023/24 и таким образом защитил звание действующего обладателя Большого хрустального глобуса.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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