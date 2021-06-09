Первый бой на Евро-2020: Шевченко назвал главное оружие сборной Украины в матче с Нидерландами

Наставник "сине-желтых" рассчитывает сделать ставку на командную игру.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел первую пресс-конференцию в Бухаресте, где его команда поселилась на время Чемпионата Европы-2020.

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Наставник "сине-желтых" поблагодарил организаторов за теплый прием и прокомментировал подготовку к стартовому матчу против Нидерландов, который запланирован на 13 июня в Амстердаме. По его словам, украинская сборная готовится сыграть в командный футбол и не будет действовать персонально против именитых игроков соперника.

"У команды Нидерландов хватает вратарей, которыми они могут заменить основного голкипера. Не думаю, что у них это слабая позиция. У них вообще нет слабых позиций. Если говорить о индивидуальностях, то там не только Депай есть, но и другие.

Мы сделаем ставку на командную игру, индивидуально ни с кем играть не будем. У нас есть четкая конструкция нашей игры, которой мы придерживаемся. Какие-то специальные действия под конкретных игроков мы делать не будем", - заявил Шевченко.

Также коуч главной команды страны рассказал, что расположение "сине-желтых" посетил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

"Он приехал поздороваться. Он работает в Украине, но он также очень хорошо знаком с работой сборной. Он готов помочь нам, если понадобится. Мы делаем свою работу здесь, команда ждет Евро", - поделился Шевченко.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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