Первый экзамен Петракова: сборная Украины потренировалась в Казахстане перед матчем отбора ЧМ-2022

Первый экзамен Петракова: сборная Украины потренировалась в Казахстане перед матчем отбора ЧМ-2022

Национальная команда провела вечернее занятие после перелета из Киева в Нур-Султан.

Сборная Украины готовится к матчу 4-го тура квалификации Чемпионата мира-2022 против команды Казахастана. Поединок станет дебютным для Александра Петракова в роли исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых".

30 августа главная команда Украины прилетела в Нур-Султана, где вечером провела первое теоретическое занятие под руководством нового тренера и отправилась на вечернюю тренировку. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и трое вратарей. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов ограничились беговой работой, так как накануне играли за "Шахтер" в УПЛ.

УАФ

УАФ

В отеле футболисты сборной встретились с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта - Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатиным и дебютантом "сине-желтых" Тарасом Качарабой. Позже в расположение сборной прибудут Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

УАФ

31 августа сборная Украины в полном составе проведет официальную тренировку на месте будущей игры - "Астана-Арене". Начало - в 17:30 по киевскому времени. Перед этим состоится пресс-конференция с участием Александр Петраков и Андрея Ярмоленко.

Поединок Казахстан - Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется домой, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять в Киеве Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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