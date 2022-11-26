Первый гол Левандовски на ЧМ: Польша в матче с незабитым пенальти победила Саудовскую Аравию

Сборная Польши победила команду Саудовской Аравии в рамках 2-го тура группы C чемпионата мира-2022 по футболу. Матч завершился со счетом 2:0 .

Поляки вышли вперед в этом поединке в первом тайме. На 39-й минуте капитан "Кадры" Роберт Левандовски не дал мячу выйти за лицевую линию и выкатил его в центр штрафной, откуда Петр Зелинский расстрелял ворота саудитов.

Команда Эрве Ренара имела отличный шанс отыграться перед перерывом. Кристиан Белик сфолил в собственной штрафной – арбитры проверили эпизод на VAR и назначили пенальти. Однако реализовать 11-метровый Саудовская Аравия не смогла – Войцех Щесны парировал удар в нижний угол от Нассера Ад-Давсари, а затем еще и отразил добивание от Мохаммеда Аль-Брика.

Во втором тайме поляки создали убийственные возможности, но откровенно не везло. На 63-й минуте саудитов спасла перекладина после удара Аркадиуша Милика головой, а еще через три минуты Левадовски попал в штангу.

Тем не менее, на 82-й минуте сборная Польши удвоила свое преимущество. Абдуллела Аль-Малки грубо ошибся в собственной штрафной, подарив мяч Левандовски. Звездный форвард "Барселоны" без проблем переиграл голкипера, забив свой первый мяч на чемпионатах мира.

Обзор матча

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2), а Польша расписала безголевую ничью с Мексикой (0:0).

Благодаря победе над саудитами Польша с 4 очками возглавила свою группу ЧМ-2022. Саудовская Аравия с 3 баллами опустилась на второе место. Далее следуют Мексика (1) и Аргентина (0).

В другом матче 2-го тура этого квартета встретятся Аргентина и Мексика. Их поединок также состоится 26 ноября, но позже – в 21:00 по киевскому времени.

В заключительном туре 30 ноября Польша сыграет с Аргентиной, а Саудовская Аравия сразится с Мексикой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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