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Первый гол за 706 дней: Беседин эффектно забил в матче чемпионата Кипра (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Первый гол за 706 дней: Беседин эффектно забил в матче чемпионата Кипра (видео)

Артём Беседин/facebook.com/OMONOIAfootball

Артем наконец-то прервал свою длительную безголевую серию.

Украинский нападающий Артем Беседин, арендованный "Омонией" у киевского "Динамо", отличился дебютным голом в чемпионате Кипра.

27-летний форвард поразил ворота "Пафоса" в игре 29-го тура чемпионской группы первенства Кипра.

На 53-й минуте поединка Беседин получил мяч в 30 метрах от ворот соперника и отважился на дальний удар. Голкипер "Пафоса" задел мяч рукой, но не смог помешать ему залететь в верхний угол.

Отметим, что этот гол стал для Беседина первым на профессиональном уровне за 706 дней. До этого последний раз нападающий забивал в официальном матче еще 25 апреля 2021 года за "Динамо" в ворота "Ингульца".

"Омония" победила "Пафос" со счетом 2:0. Кроме Беседина, результативным действием в этой встрече также отличился другой украинец Роман Безус, который на 83-й минуте отдал ассист.

После этой победы "Омония" занимает шестое место в чемпионской группе первенства Кипра, отставая от лидера – АПОЭЛа – на 16 очков.

Ранее сообщалось, что Беседин сделал дебютный ассист в чемпионате Кипра. Это произошло в матче 24-го тура чемпионата Кипра против "Олимпиакоса" из Никосии.

Напомним, арендное соглашение Артема с кипрским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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Дата публикации
Просмотры
106
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