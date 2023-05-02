Первый гол за восемь месяцев: Коноплянка спас "Краковию" от поражения в чемпионате Польши (видео)

Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка отличился голом в матче 30-го тура чемпионата Польши против клуба "Медзь" Легница.

Выйдя на замену, украинец протянул мяч со своей половины поля, обыгрался с партнером в штрафной соперников и пробил по воротам. Голкипер гостей парировал удар нашего соотечественника, но Коноплянка не выключился из игры и успешно сыграл на добивании.

Видео гола Коноплянки

Это первый гол Коноплянки за последние восемь месяцев. До этого последний раз Евгений отмечался голом 19 октября прошлого года, когда поразил ворота "Жешува" в Кубке Польши.

В этом сезоне Коноплянка сыграл за "Краковию" 22 матча и забил 2 гола в чемпионате Польши. Также на его счету 2 поединка и 2 мяча в Кубке Польши.

Команда Евгения сейчас идет на 7-м месте в чемпионате Польши с 42 очками после 30 туров.

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