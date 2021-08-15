Первый матч без Месси: "Барселона" начала сезон в Ла Лиге с результативной победы над "Реалом Сосьедад"

Первый матч без Месси: "Барселона" начала сезон в Ла Лиге с результативной победы над "Реалом Сосьедад"

"Сине-гранатовые" уверенно выигрывали, но сами создали себе проблемы.

"Барселона" в домашнем матче стартового тура испанской Ла Лиги обыграла "Реал Сосьедад". Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 4:2.

Хозяева первыми забили в поединке. На 19-й минуте Жерар Пике отправил мяч в ворота гостей ударом головой после навеса со штрафного.

Перед самым перерывом Мартин Брэйтуэйт забил второй мяч "сине-гранатовых" - тоже головой. На 59-й минуте он же оформил дубль и, как казалось, убил интригу в матче.

Associated Press

Однако на 82-й и 85-й минутах баски забили дважды и вернулись в игру. Но в компенсированное ко второму тайму время Серхи Роберто забил четвертый мяч хозяев.

Это был первый матч каталонцев без своего многолетнего лидера Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.

В прошлом розыгрыше турнира чемпионом стал "Атлетико" , "Реал" финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались "Барселона" и "Севилья" . Вылетели "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска" .

, финишировал вторым. В зоне Лиги чемпионов также оказались и . Вылетели и . Новичками в этом сезоне стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку