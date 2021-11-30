Первый матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов с новым тренером могут перенести на другое поле

Первый матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов с новым тренером могут перенести на другое поле

Новый штамм коронавируса может повлиять на поединки последнего тура группового этапа европейского чемпионата.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "Манчестер Юнайтед" — "Янг Бойз", который должен пройти 8 декабря на домашнем стадионе английского клуба "Олд Траффорд", могут перенести на нейтральное поле.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что причиной возможного перенесения является появление нового штамма коронавируса "Омикрон". В связи с этим Швейцария ввела ограничения на въезд в страну из Великобритании. Согласно им, любой приезжающий должен будет сдать тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин.

Представители "Янг Бойз" пытаются выяснить, понадобится ли 10-дневный карантин для игроков и персонала по их возвращении из Великобритании.

После пяти туров МЮ гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав 10 очков, опережая Вильярреал на три очка. На третьем месте идет Аталанта – шесть баллов, а у Янг Бойз – четыре очка.

Читайте также:

Юноша выбежал на середину поля и похитил мяч во время матча Лиги чемпионов (видео)

Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма COVID-19

Молодой украинский гребец-чемпион умер от осложнений коронавируса