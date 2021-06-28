Первый плей-офф в истории: главные события вокруг матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина

Первый плей-офф в истории: главные события вокруг матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина

Поединок в Глазго начнется в 22:00.

Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Швеции. Украинцы впервые в своей истории сыграют в плей-офф Чемпионатов Европы.

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Матч Швеция - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН.ua рассказывает обо всем, что происходит вокруг матча, до его начала. После этого следите за ходом событий на футбольном поле в нашей текстовой трансляции поединка.

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Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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