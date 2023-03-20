Первый подиум за четыре года: украинские саблистки выиграли медаль в командных соревнованиях Кубка мира

"Сине-желтые" успешно выступили на турнире в Бельгии.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле завоевала "бронзу" в командном первенстве на Кубке мира в бельгийском Синт-Никлассе.

Украинскую сборную представили Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Валерия Гнидашева.

В первом круге украинки одолели Турцию (45:38), после чего вырвали победу у лидерок мирового рейтинга – француженок (45:44).

В четвертьфинале "сине-желтые" оказались сильнее Германии (45:42), после чего в полуфинале уступили итальянкам (43:45). В поединке за "бронзу" сборная Украины победила Венгрию (45:41).

Это первая награда нашей команды саблисток на Кубке мира с ноября 2019 года, когда украинки завоевали "бронзу" на этапе во французском Орлеане.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

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