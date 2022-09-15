Первый после Шевченко: суперталант "Шахтера" установил голевое достижение в Лиге чемпионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик стал вторым самым молодым украинцем, которому удалось забить в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

В среду, 14 сентября, Мудрик отличился голом в воротах шотландского "Селтика" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Для 21-летнего хавбека "горняков" это уже второй забитый мяч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он забил во втором поединке подряд. В прошлом туре Михаил поразил ворота немецкого "РБ Лейпцига", чем помог своей команде одержать первую победу в евросезоне.

Отличившись в воротах "Селтика", Мудрик стал вторым самым молодым украинцем, которому удалось забить в двух встречах Лиги чемпионов подряд. На момент игры с "кельтами" Михаилу исполнилось 21 год и 252 дня.

Рекорд по этому показателю принадлежит легендарному Андрею Шевченко, который в составе киевского "Динамо" отмечался забитыми мячами в двух матчах подряд в возрасте 21 год и 2 дня. В сезоне-1997/98 Шевченко сначала забил ПСВ, а в следующем туре "Ньюкаслу".

Стоит отметить, что после двух туров группового этапа ЛЧ на счету воспитанника "Шахтера" аж четыре результативных действия. Кроме двух голов, Мудрик также сделал два ассиста - оба в игре с "Лейпцигом".

Напомним, во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" - 1:1.

После двух туров команда Игоря Йовичевича с 4 очками занимает второе место в квартете F. Лидирует с 6 баллами мадридский "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно.

Матчи следующего тура ЛЧ состоятся 5 октября: РБ "Лейпциг" - "Селтик", "Реал" - "Шахтер".

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