"Первый шаг к формированию полного объема ущерба": в Украине появилась карта разрушенных оккупантами спортивных сооружений

"Первый шаг к формированию полного объема ущерба": в Украине появилась карта разрушенных оккупантами спортивных сооружений

Спортивный комитет Украины создал интерактивную карту разрушенных в результате обстрелов российскими оккупантами объектов спортивной инфраструктуры.

Благодаря этому проекту будут зафиксированы все убытки, которые понесла спортивная инфраструктура Украины.

Об этом сообщил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

"Это первый шаг к формированию полного объема ущерба для дальнейшего возмещения страной-агрессором и восстановления спортивной инфраструктуры", — отметил он.

Он отметил, что информация постоянно обновляется.

"Отправляйте данные в Спортивный комитет Украины для их учета. Фиксируем и отстроим спорт вместе", — говорит Шевляк.

Карта доступна по ссылке.

Напомним, что форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на обстрелы Львова российскими оккупантами.

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