Первый совместный трофей за четыре года: украинские теннисистки-близняшки выиграли турнир WTA в Эстонии

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок триумфовали на турнире WTA 250 в Таллинне (Эстония) в парном разряде.

В финале украинки обыграли первую сеяную пару Николь Мелихар-Мартинес (США) и Лауру Зигемунд (Германия).

Поединок длился один час и 59 минут и завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:10 в пользу наших соотечественниц.

Это первый совместный трофей для Людмилы и Надежды с 2018 года. До этого в последний раз они вместе побеждали на турнире в Чжухае (Китай). Всего сестры Киченок выиграли четыре совместных титула.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала победительницей парного турнира в Испании.

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