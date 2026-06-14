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Первый титул за 53 года: определился чемпион НБА-2025/26
"Нью-Йорк Никс" в финальной серии плей-офф НБА победил "Сан-Антонио Сперс".
"Нью-Йорк Никс" стал чемпионом НБА сезона-2025/26. В финальной серии плей-офф команда Майка Брауна обыграла "Сан-Антонио Сперс" — 4:1.
В пятом матче финальной серии "Нью-Йорк Никс" на площадке соперника в городе Сан-Антонио одержал победу со счетом 94:90 .
Первую четверть "Никс" проиграли 13:23, затем сократили отставание во второй (24:19), но третий период снова был за хозяевами — 30:28.
Однако заключительную четверть команда из Нью-Йорка забрала со счетом 29:18, вырвав победу в матче, а следовательно закрыв финальную серию.
Самым результативным игроком поединка стал лидер "Никс" Джейлен Брансон, набравший 45 очков. Главная звезда соперника Виктор Вембаньяма завершил матч с 19 очками.
Отметим, что в четвертом матче этой серии "Никс" совершили самый большой камбэк в истории финалов НБА, отыграв по ходу поединка 29 очков отставания и одержав победу со счетом 107:106.
Для "Нью-Йорк Никс" это третье в истории чемпионство и первое за 53 года. Два предыдущих титула команда выигрывала в 1970 и 1973 годах.