- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Первый титул за 90 лет: определился чемпион Бельгии по футболу-2024/25
"Юнион Сент-Жиллуаз" выиграл 12-е в своей истории чемпионство.
"Юнион Сент-Жиллуаз" выиграл чемпионат Бельгии по футболу сезона-2024/25.
В последнем туре чемпионского раунда клуб из Брюсселя дома обыграл "Гент" (3:1) и обеспечил себе первое место.
В итоговой турнирной таблице "Юнион" (56 очков) опередил в борьбе за золотые медали "Брюгге" (53 балла) и "Генк" (47 пунктов).
Для клуба это первый за 90 лет чемпионский титул и 12-й в истории. До этого последний раз "Юнион" выигрывал "золото" еще в сезоне-1934/35.
Ранее сообщалось, что определился чемпион Италии по футболу-2024/25.