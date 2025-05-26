Первый титул за 90 лет: определился чемпион Бельгии по футболу-2024/25

"Юнион Сент-Жиллуаз" / © facebook.com/unionstgilloise

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"Юнион Сент-Жиллуаз" выиграл чемпионат Бельгии по футболу сезона-2024/25.

В последнем туре чемпионского раунда клуб из Брюсселя дома обыграл "Гент" (3:1) и обеспечил себе первое место.

В итоговой турнирной таблице "Юнион" (56 очков) опередил в борьбе за золотые медали "Брюгге" (53 балла) и "Генк" (47 пунктов).

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Для клуба это первый за 90 лет чемпионский титул и 12-й в истории. До этого последний раз "Юнион" выигрывал "золото" еще в сезоне-1934/35.

Ранее сообщалось, что определился чемпион Италии по футболу-2024/25.