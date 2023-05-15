Первый титул за шесть сезонов: определился новый чемпион Нидерландов по футболу

"Фейеноорд" завоевал 16-е чемпионство в своей истории.

"Фейеноорд" досрочно стал чемпионом Нидерландов сезона-2022/23.

Это произошло после разгромной перемоты роттердамцев над "Гоу Эхед Иглс" (3:0) в 32-м туре Эредивизии.

За два тура до завершения чемпионата "Фейеноорд" стал недостижимым для конкурентов в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя – ПСВ – на 8 очков.

Для "Фейеноорда" это 16-й чемпионский титул в истории клуба и только второй в XXI веке (после чемпионства в сезоне 2016/17).

В заключительных матчах текущего розыгрыша Эредивизии команда Арне Слота сыграет с "Эмменом" и "Витессом".

Напомним, уже известны два победителя среди топ-5 европейских лиг в сезоне-2022/23. "Наполи" стал чемпионом Италии, а "Барселона" стала чемпионом Испании.

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