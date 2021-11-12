Первый трансфер Хави: "Барселона" объявила о возвращении самого титулованного футболиста планеты

Первый трансфер Хави: "Барселона" объявила о возвращении самого титулованного футболиста планеты

38-летний Дани Алвес снова наденет футболку "сине-гранатовых".

Знаменитый бразильский защитник Дани Алвес официально стал игроком каталонской "Барселоны".

О переходе 38-летнего футболиста сообщила пресс-служба испанского клуба. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Отметим, что трансфер Алвеса обошелся каталонцам бесплатно. Бразилец перебрался в стан "сине-гранатовых" свободным агентом. Он присоединится к тренировкам на следующей неделе, но не сможет выйти на поле в официальных матчах до января.

Главным инициатором его возвращения на "Камп Ноу" был новоиспеченный главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес, с которым Дани долгое время вместе выступал за каталонский клуб. Это первый трансфер Хави во главе "Барсы".

Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

В сентябре бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с "Сан-Паулу", за который он выступал с 2019 года.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку