Первый трансфер Хави: "Барселона" объявила о возвращении самого титулованного футболиста планеты

38-летний Дани Алвес снова наденет футболку "сине-гранатовых".
Знаменитый бразильский защитник Дани Алвес официально стал игроком каталонской "Барселоны".
О переходе 38-летнего футболиста сообщила пресс-служба испанского клуба. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.
Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021
Отметим, что трансфер Алвеса обошелся каталонцам бесплатно. Бразилец перебрался в стан "сине-гранатовых" свободным агентом. Он присоединится к тренировкам на следующей неделе, но не сможет выйти на поле в официальных матчах до января.
Главным инициатором его возвращения на "Камп Ноу" был новоиспеченный главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес, с которым Дани долгое время вместе выступал за каталонский клуб. Это первый трансфер Хави во главе "Барсы".
- Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев Дани стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.
- В сентябре бразилец стал свободным агентом после расторжения контракта с "Сан-Паулу", за который он выступал с 2019 года.
- Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев. В составе сборной Бразилии Алвес завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.