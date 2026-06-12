Первый трансфер Моуринью: легенда "Манчестер Сити" станет игроком "Реала"

Бернарду Силва / © Associated Press

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Мадридский "Реал", который накануне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, подпишет португальского полузащитника Бернарду Силву.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 31-летнего португалца со "сливочными" уже согласован. Сделка будет рассчитана на два года с опцией продления еще на год.

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Отмечается, что именно Моуринью хотел подписать Бернарду, а тот ответил согласием перейти в мадридский клуб.

Текущий контракт Силвы с "Манчестер Сити" заканчивается в конце июня. Он присоединится к "Реалу" в статусе свободного агента.

Бернарду выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, когда перешел из "Монако". Вместе с "горожанами" португалец выиграл 20 трофеев: 6 раз АПЛ, трижды — Кубок и Суперкубок Англии, 5 раз Кубок английской лиги, а также по одному разу Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне Силва провел 53 матча за английский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

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