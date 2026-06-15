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Первый трансфер Моуринью: "Реал" объявил о подписании чемпиона Европы
Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из "Челси" в "Реал".
Мадридский "Реал", который в июне объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером, подписал защитника лондонского "Челси" Марка Кукурелью.
Об этом сообщается на официальном сайте "Королевского клуба".
27-летний испанец подписал контракт со "сливочными" сроком на шесть сезонов — до 30 июня 2032 года.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Кукурельи составила 55 миллионов евро, еще пять миллионов евро лондонцы заработают в форме бонусов.
В прошлом сезоне Марк провел 50 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
На счету Кукурельи 23 поединка и один гол за сборную Испании, с которой он стал чемпионом Европы в 2024 году.
В настоящее время он находится в расположении испанской сборной на чемпионате мира-2026. Первый матч на турнире команда сыграет 15 июня против Кабо-Верде, начало — в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что "Реал" также согласовал подписание португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы. Однако официально об этом еще не было объявлено.