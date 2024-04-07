Первый триумф за 40 лет: в серии пенальти определился обладатель Кубка Испании по футболу (видео)

"Атлетик" Бильбао стал обладателем Кубка Испании по футболу сезона-2023/24. В финале турнира баски на стадионе "Ла Картуха" в Севилье обыграли "Мальорку" – 1:1 (4:2 в серии пенальти).

Первой в решающем матче забила "Мальорка" – на 21-й минуте отличился Даниэль Родригес.

"Атлетик" отыгрался сразу после перерыва — на 50-й минуте точный удар нанес Ойан Сансет.

Основное время поединка завершилось вничью. В экстра-таймах команды не определили победителя, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее были игроки "Атлетика". Подопечные Эрнесто Вальверде реализовали все свои четыре удара с 11-метровой отметки, тогда как соперник промахнулся дважды.

Обзор матча "Атлетик" – "Мальорка"

Для "Атлетика" это 24-й выигранный Кубок Испании и первый за последние 40 лет – в сезоне-1983/84 баски оформили золотой дубль, одержав победу в чемпионате и Кубке Короля.

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