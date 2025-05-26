Первый триумф за 65 лет: определился победитель ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе

Хоккей Швейцария – США / © Associated Press

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Сборная США стала победителем чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе.

В финале турнира американцы в овертайме обыграли Швейцарию со счетом 1:0 .

Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Тейдж Томпсон.

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Сборная США в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею и впервые за последние 65 лет. Предыдущие триумфы американцев происходили в 1933 и 1960 годах.

Швейцарцы во второй раз подряд играли в финале чемпионата мира по хоккею и в пятый раз в целом, но ни разу так и не выиграли "золото". В прошлом году "крестоносцы" в решающем поединке уступили чехам (0:2).

"Бронзу" ЧМ-2025 по хоккею завоевали шведы, которые в матче за третье место обыграли Данию со счетом 6:2.

Напомним, этой весной сборная Украины заняла третье место на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии.

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В итоге украинцы (9 очков) не сумели повыситься в классе. В элитный дивизион вышли Великобритания (12 баллов) и Италия (10 пунктов), которые заняли первое и второе места соответственно в итоговой турнирной таблице.