- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Первый триумф за 65 лет: определился победитель ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе
Сборная США в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею.
Сборная США стала победителем чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе.
В финале турнира американцы в овертайме обыграли Швейцарию со счетом 1:0.
Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал Тейдж Томпсон.
Сборная США в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею и впервые за последние 65 лет. Предыдущие триумфы американцев происходили в 1933 и 1960 годах.
Швейцарцы во второй раз подряд играли в финале чемпионата мира по хоккею и в пятый раз в целом, но ни разу так и не выиграли "золото". В прошлом году "крестоносцы" в решающем поединке уступили чехам (0:2).
"Бронзу" ЧМ-2025 по хоккею завоевали шведы, которые в матче за третье место обыграли Данию со счетом 6:2.
Напомним, этой весной сборная Украины заняла третье место на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии.
В итоге украинцы (9 очков) не сумели повыситься в классе. В элитный дивизион вышли Великобритания (12 баллов) и Италия (10 пунктов), которые заняли первое и второе места соответственно в итоговой турнирной таблице.