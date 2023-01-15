Первый трофей Хави: "Барселона" уверенно разобралась с "Реалом" и завоевала Суперкубок Испании

"Блаугранас" не оставили принципиальному сопернику шансов в Эль Классико.

Каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании. Поединок на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) закончился со счетом 1:3 .

В первом тайме "сине-гранатовые" дважды поразили ворота соперника. На 33-й минуте Гави вывел каталонцев вперед после передачи Роберта Левандовски. А перед перерывом участники результативной атаки поменялись ролями – испанец ассистировал, а польский форвард отличился голом.

Во второй половине встречи "Барселона" сделала счет разгромным. На 69-й минуте Педри отправил третий мяч в сетку ворот мадридцев.

Единственное, на что хватило "сливочных", это гол Карима Бензема на 90+3-й минуте. Итак, именно "Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании, а Хави выиграл первый трофей во главе каталонского клуба.

Добавим, что Суперкубок Испании-2023 проводился в формате мини-турнира с участием четырех команд. В полуфинале "сливочные" в серии пенальти одолели "Валенсию". В свою очередь, "сине-гранатовые" также в серии послематчевых 11-метровых победили "Бетис".

Таким образом, "Реал" сложил полномочия действующего обладателя трофея – в прошлом году мадридцы в финале обыграли "Атлетик" Бильбао.

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