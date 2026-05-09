Первый урок падела: чего ждать и как подготовиться

Падел стремительно набирает популярность в Украине, и все больше людей приходят на корт впервые без предыдущего опыта. Этот вид спорта объединяет элементы тенниса и сквоша, но считается значительно легче для новичков. Так чего ждать от первого занятия по паделу и как к нему подготовиться — собрали для вас главные советы в материале.

Первая тренировка, конечно, начинается со знакомства: тренер объясняет базовые правила, показывает корт и обращает внимание на главную особенность падела — стеклянные стенки, которые станут вашим главным помощником в этом виде спорта. Именно они делают игру более динамичной: мяч может возвращаться в розыгрыш после отскока от стекла, что существенно продлевает розыгрыши по сравнению с теннисом.

Далее вам объяснят базовую технику: как держать ракетку, выполнять простые удары с правой и левой стороны и как правильно двигаться по корту. Как правило, это все занимает около 15 минут, и после этого вы перейдете от теории к практике.

Одно из ключевых отличий падела от тенниса — быстрый прогресс для новичков. Если в теннисе могут понадобиться недели, чтобы начать держать мяч в розыгрыше, то в паделе это часто удается уже на первом занятии.

В Украине падел постепенно становится доступным для более широкой аудитории. К его популяризации приобщаются и известные спортсмены: в частности, Элина Свитолина и Сергей Стаховский объявили о запуске собственного падел-клуба в Киеве.

Интерес к игре проявляют и футболисты "Динамо" и "Полесья". Среди поклонников падела также Андрей Шевченко, который поддерживает развитие этого вида спорта в Украине.

Александр Усик рассматривает падел как часть своей подготовки и параллельно развивает это направление за границей, в частности, открыл клуб в Таиланде.

Особой подготовки к первому уроку не требуется. Вам нужно лишь выбрать удобную спортивную одежду, которая не ограничивает движений, и кроссовки, в идеале подходящие для игры в зале или на теннисном покрытии. Ракетку и мячи вам предоставят в клубе. В то же время тренеры советуют позаботиться о базовых вещах: хорошо выспаться, не приходить на тренировку сразу после еды и быть готовым к умеренной физической активности.

Еще одно преимущество падела — в него почти всегда играют два на два. В более чем 95% случаев в мире матчи проходят именно в таком составе, так что падел может стать вашим новым хобби и классным вариантом провести время с любимым человеком, другом или коллегой.

Типичные ошибки новичков на первых занятиях достаточно просты: чрезмерная сила вместо точности, неуверенность во время игры от стекла, а также неправильное положение корпуса. Впрочем, тренеры отмечают, что уже через несколько тренировок большинство этих ошибок исчезает, а игра становится значительно увереннее и понятнее.

Первый урок падела обычно проходит легко и без лишнего напряжения, базовые вещи быстро становятся понятными, а сама игра не вызывает сложностей на старте. Итак, как правило, зайдя на корт впервые, вы обязательно вернетесь туда не один раз.

