Пес выскочил на лыжную трассу Олимпиады-2026 и стал звездой соцсетей – курьезное видео

Пес выбежал на трассу во время лыжной гонки на Олимпиаде-2026 / скриншот видео

На зимних Олимпийских играх-2026 во время квалификации женского командного спринта в лыжных гонках случился курьезный эпизод – на трассу выскочил пес.

Четвероногий гость внезапно появился на завершающем отрезке трассы и, увидев спортсменок, рванул за ними к финишу.

Видео момента мгновенно разлетелось соцсетями, сделав собаку настоящей звездой Олимпиады.

Организаторы соревнований даже показали фотофиниш пса.

Как сообщают СМИ, неожиданный "участник" соревнований имеет прозвище Назгул. Он сбежал от владельцев и пробрался в лыжный центр.

Что касается результатов гонки, то украинский дуэт Анастасия Никон и София Шкатула не смог пробиться в финал, заняв 20-е место среди 26 команд.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.