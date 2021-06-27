"Песенка, Вася, ты - просто космос": Усик по видеозвонку поздравил Ломаченко с феерической победой

Разговор звезд мирового бокса по "горячим следам" состоявшегося поединка.
Украинский боксер Александр Усик поздравил своего друга, коллегу и соотечественника Василия Ломаченко с эффектной победой над японцем Масаеши Накатани.
Супертяжеловес связался с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях по видеосвязи. В разговоре Усик сказал: "Братюничка, я тебя обожаю. Песенка, Вася, ты - просто космос. Умничка, я тебя обожаю".
Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.
- 33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.
- 32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).