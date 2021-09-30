Петраков будет кусать локти? Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии

Руслан оказался среди 11-ти лучших футболистов Серии А в сентябре.
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную Серии А по итогам сентября. Такой выбор сделал авторитетный статистический портал WhoScored.
В сентябре Малиновский провел за "бергамасков" 4 поединка в национальном первенстве, в которых сумел отличиться голом и результативной передачей.
Средний балл Руслана за матч составил 7,69. Отметим, что Малиновский - единственный представитель "Аталанты" в сентябрьской суперкоманде.
- В последнем поединке Серии А Малиновский забил забил гол-шедевр в ворота действующего чемпиона Италии - миланского "Интера". В итоге встреча завершилась боевой ничьей - 2:2.
- После шести туров клуб из Бергамо с 11 очками занимает седьмую строчку в таблице Серии А. В следующем поединке команда украинца 3 октября примет "Милан".
Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 после конфликта с футболистом. В соцсетях фанаты жестко разнесли строгое решение тренера "сине-желтых".