Петраков будет кусать локти? Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии

Петраков будет кусать локти? Малиновский попал в суперкоманду месяца в Чемпионате Италии

Руслан оказался среди 11-ти лучших футболистов Серии А в сентябре.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную Серии А по итогам сентября. Такой выбор сделал авторитетный статистический портал WhoScored.

В сентябре Малиновский провел за "бергамасков" 4 поединка в национальном первенстве, в которых сумел отличиться голом и результативной передачей.

Средний балл Руслана за матч составил 7,69. Отметим, что Малиновский - единственный представитель "Аталанты" в сентябрьской суперкоманде.

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В последнем поединке Серии А Малиновский забил забил гол-шедевр в ворота действующего чемпиона Италии - миланского "Интера". В итоге встреча завершилась боевой ничьей - 2:2.

в ворота действующего чемпиона Италии - миланского "Интера". В итоге встреча завершилась боевой ничьей - 2:2. После шести туров клуб из Бергамо с 11 очками занимает седьмую строчку в таблице Серии А. В следующем поединке команда украинца 3 октября примет "Милан".

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 после конфликта с футболистом. В соцсетях фанаты жестко разнесли строгое решение тренера "сине-желтых".

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