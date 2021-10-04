Петраков довызвал на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 футболиста "Динамо"

Он уже провел в футболке "сине-желтых" две игры.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраков довызвал на октябрьские матчи отбора к Чемпионату мира-2022 футболиста киевского "Динамо" — Артема Шабанова.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Отмечается, что центральный защитник прибудет в расположение "сине-желтых" со всеми вызванными игроками. Для Шабанова это не первый вызов в состав украинской команды. В активе 29-летнего игрока уже есть две встречи в футболке главной команды страны.

В этом сезоне на счету Шабанова четыре игры во всех турнирах за "Динамо", результативными действиями не отличался;

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начался 4 октября в Киеве;

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команду Петракова;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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Добавим, что вне состава из-за травмы оказался один из ключевых футболистов сборной Украины — Александр Зинченко. Его призван заменить игрок "Днепра-1" — Александр Пихаленок. Ранее Петраков оставил вне заявки на ближайшие матчи национальной команды полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, с которым у него вспыхнул конфликт во время предыдущих сборов. Таким образом, сборная Украины будет играть решающие матчи отбора ЧМ-2022 сразу двух своих лидеров — Зинченко и Малиновского.

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