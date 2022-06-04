Петраков - о матче с Уэльсом: думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков и ВСУ

Петраков - о матче с Уэльсом: думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков и ВСУ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами перед финалом плей-офф отбора на ЧМ-2022 против команды Уэльса.

Обыграв Шотландию, украинская сборная находится всего в одном шаге от выхода на Чемпионат мира-2022.

Накануне решающей битвы с валлийцами наставник "сине-желтых" Александр Петраков дал традиционную предматчевую пресс-конференцию.

- На улицах мы общались с украинцами, которые опасаются, что это может быть ваш последний матч. Как вы к этому относитесь?

- Нормально отношусь. У тренера всегда собран чемодан, стоит в углу. Такова работа тренера во всех командах. Коллеги меня прекрасно понимают. Я ничего не боюсь. В том числе и валлийцев.

- Как ситуация в Украине влияет на игроков - вдохновляет их или давит психологически?

- Завтра увидим. Ничего не буду говорить.

- В чем причина вызова в сборную Даниила Игнатенко?



- Вызов отправили ему гораздо раньше. У него была проблема с визой, только теперь ему отдали паспорт с визой. Он только сейчас доехал, а вызвал я его давно.

- Психологическое давление было больше перед Шотландией или сейчас?



- Никакого давления нет, никто на меня не давит. Готовимся к игре в обычном формате.



- Украинские военные с фронта что-то писали вам после победы над Шотландией?

- Команде очень много было сообщений. Мне никто не писал, этим ребята занимаются. Военные писали футболистам. Потом нам передали флаг, который подписали наши воины, и мы его повесили в раздевалке.



- Уэльс - это улучшенная версия сборной Шотландии? Какие сильные стороны?

- Уэльс - очень сыгранная команда. Вижу хорошую работу тренерского штаба. Есть игроки мирового уровня - Рэмзи, Бэйл, Джеймс. У нас тоже неплохая команда, так что завтра посмотрим, кто выйдет на ЧМ-2022. Думаю, матч будет хорошим, он понравится болельщикам. А как все завершится - я не прогнозирую никогда.

- Не считаете, что многие недооценивают сборную Украину из-за ситуации в вашей стране?

- У нас в государстве очень сложная ситуация. Не все смотрят футбол. У нас горе в стране, гибнут люди. Недооценка... Мы об этом не думаем. Мы думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков, наши ВСУ.

Поединок Уэльс - Украина состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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