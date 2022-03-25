Петраков - о матче сборной Украины в отборе на ЧМ-2022: Пока не до футбола вообще, люди гибнут

Петраков - о матче сборной Украины в отборе на ЧМ-2022: Пока не до футбола вообще, люди гибнут

Наставник "сине-желтых" признался, что из-за войны не думает о футболе.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий поединок "сине-желтых" с Шотландией в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

В связи с полномасштабным вторжением российских войск в Украину встречу, которая была запланирована на 24 марта на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, перенесли на июнь.

"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. Где я только не ходил, за продуктами, к ребятам на блокпостах и вижу, что люди стали сплоченными.

Разбивать жилые дома, убивать детей, я даже не знаю, как говорить об этом. Моя мама была в оккупации под немцами, многое мне рассказывала, но то, что делают сейчас россияне, "братья"... Месяц прошел, а я до сих пор не могу понять, как это произошло.

С футболистами сборной я постоянно на связи. В том числе с нашими легионерами. Для них футбол тоже отошел на второй план. Сейчас конец марта, у нас еще есть апрель и май. Еще посмотрим дату, на которую назначат наш матч с Шотландией. Там ведь еще Лига наций должна быть, календарь есть. Не знаю, что будет. Пока не до футбола вообще, люди гибнут", -сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.

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