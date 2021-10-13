Петраков о ничьей с боснийцами: вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия

Петраков о ничьей с боснийцами: вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия

Этот результат серьезно осложнил жизнь для "сине-желтых".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных в матче 8-го тура отбора к Чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Отметим, что "сине-желтые" во Львове расписали ничью с соперником со счетом 1:1. На забитый гол от Андрея Ярмоленко гости ответили точным ударом в исполнении Анела Ахмедходжича.

На послематчевой пресс-конференции Петраков рассказал о некоторых исполнителях команды, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к игрокам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы. Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

Для меня это было неожиданностью (о поддержке со стороны болельщиков, прим.). После того, как люди выкрикивали мое имя, сыграть 1:1 — в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема.

Это моя интуиция. Я — главный тренер выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. Выйди Довбик, а у него тоже ничего бы не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди.

Скажу честно: не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан — Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстан выходил на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграл окончательно, даже не бились. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Шансы? Мы будем бороться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают", — сказал Петраков.

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

"Сине-желтым" осталось сыграть последний матч в отборочной группе на мундиаль — 16 ноября команда Петракова уже на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.

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