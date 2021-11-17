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Петраков официально стал главным тренером сборной Украины: условия контракта

Петраков официально стал главным тренером сборной Украины: условия контракта

УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков наконец "лишился" приставки исполняющего обязанности.

На заседании исполкома Украинской ассоциации Александра Петракова утвердили главный тренер национальной сборной Украины. До этого времени он тренировал "сине-желтых" в статусе исполняющего обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

УАФ подписала с Петраковым соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения Чемпионата мира Катары, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года — на цикл отбора и финальной части Евро-2024, которое состоится в Германии.

Кто такой Александр Петраков

Александр Петраков – один из ведущих украинских футбольных специалистов в юношеском футболе. В разные годы тренер возглавлял сборные Украины разных возрастов. Наибольшего успеха добился с командой U-20, выигравшей Чемпионат мира 2019 года в Польше.

Список его заслуг:

  • Чемпион мира U-20 (2019);
  • Полуфиналист чемпионата Европы U-19 (2018);
  • Участник чемпионата Европы U-19 (2014);
  • Участник чемпионата мира U-20 (2015);
  • Участник чемпионата Европы U-17 (2016);
  • Чемпион Украины среди юношей (2006, 2007).

Напомним, что Александр Петраков возглавил сборную Украины 18 августа 2021 года после громкой отставки Андрея Шевченко. За это время команда провела 7 матчей: 2 победы и 5 ничьих.

Под руководством Петракова сборная Украины попала в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

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