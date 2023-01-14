Петраков официально возглавил европейскую сборную, которую дважды разгромил в Лиге наций

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил сборную Армении.

Об этом сообщила Федерация футбола Армении.

Соответствующее решение было принято 14 января на заседании исполнительного комитета армянской федерации футбола. Детали контракта 65-летнего украинского специалиста со сборной Армении не сообщаются.

В прошлом году Петраков во главе сборной Украины дважды разгромно победил Армению в рамках Лиги наций УЕФА. Номинально домашний матч "сине-желтые" выиграли со счетом 3:0, а на выезде победили 0:5.

С 2020-го по 2022 год армянскую сборную возглавлял испанец Хоакин Каппарос. А последние несколько месяцев временно обязанности главного тренера исполнял Роман Березовский.

Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины 12 января. Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила не продолжать сотрудничество со специалистом, чей контракт с национальной командой был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Под руководством Петракова "сине-желтые" не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре, уступив в финале плей-офф отбора Уэльсу. Также сборная Украины не сумела подняться в элитный дивизион Лиги наций, в решающем матче не обыграв Шотландию.

До национальной команды Петраков тренировал юниорские сборные. В частности, в 2019 году стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

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