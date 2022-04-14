Петраков определился с датой начала сбора сборной Украины перед решающими матчами отбора на ЧМ-2022

Петраков определился с датой начала сбора сборной Украины перед решающими матчами отбора на ЧМ-2022

"Сине-желтые" соберутся без легионеров.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился подробностями организации сборов перед решающими поединками за путевку на ЧМ-2022.

"Мы планируем собраться 28 апреля. А как будет — не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров", — сказал Петраков в интервью Футбол NEWS.

Петраков также добавил, что УЕФА совместно с УАФ может помочь организовать тренировочный сбор.

"Возможно президент УЕФА нам в этом поможет. Александр Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко также делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля отправиться в Европу.

Я уже знаю ребят из Динамо и Шахтера и вижу, что им очень тяжело. Благо, они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места", — отметил он.

Напомним, что в настоящее время УАФ ведет переговоры о спаррингах с Францией и Северной Македонией.

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