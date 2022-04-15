Петраков поделился планами подготовки сборной Украины к плей-офф отбора на ЧМ-2022

"Сине-желтые" собираются провести четыре товарищеских матча 2-14 мая.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о планах национальной команды на тренировочный сбор, который стартует 29 апреля в Словении. Он будет предшествовать решающим матчам отбора на Чемпионат мира-2022.

64-летний специалист объяснил, почему подготовка к полуфинальному поединку плей-офф квалификации на мундиаль против Шотландии начнется более чем за месяц до самой игры.

"Раньше, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, а потому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Именно поэтому важно собраться, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Также наставник "сине-желтых" сообщил, что с целью подготовки к решающим матчам отбора на мировое первенство украинская сборная планирует провести четыре товарищеских матча.

"Мы обратились с просьбой в УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2, 6, 10 и 14 мая. После этого, 15-16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук… Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых в том числе будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках", - сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила имена футболистов, которые начнут подготовку к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Это 25 игроков украинских клубов. Легионеры, которые выступают в иностранных чемпионатах, присоединятся к национальной команде после того, как их клубы завершат сезон.

Напомним, матч Шотландия - Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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