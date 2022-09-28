Петраков рассказал, чего не хватило сборной Украины для победы в решающем матче с Шотландией

Поединок завершился вничью - 0:0. Этот результат не дал "сине-желтым" пробиться на следующий сезон в элитный Дивизион А.

На послематчевой пресс-конференции наставник "сине-желтых" пожаловался на отсутствие реализации голевых моментов у своих подопечных. В том числе Петраков вспомнил хороший шанс Артема Довбика после выхода на свидание с вратарем, а также убийственную возможность Андрея Ярмоленко, который с нескольких метров не попал в пустые ворота.

"Результат 0:0. Все. Доволен игрой ребят. Не забили, не реализовали моменты, сыграли 0:0. Доволен, как ребята играли, у меня нет к ним вопросов. Очень тяжелые погодные условия. Ребята играли, никто не выпадал, поэтому и не делал замен, в эту игру трудно войти.

Чего не хватило? Того же, чего и в Уэльсе, - реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промазал, у Степаненко был момент после углового...", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что Петраков плюнул на пресс-конференции после игры с Шотландией, отвечая на вопрос о своей возможной отставке.

Сборная Украины с 11 очками после шести туров заняла второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами возглавила квартет и пробилась в элиту Лиги наций. Третьей финишировала Ирландия (7). Армения с 3 пунктами стала последней и вылетела в Лигу С.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.

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