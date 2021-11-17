Петраков сделал громкое заявление относительно вероятного выхода сборной Украины на ЧМ-2022 в Катар

Наставник "сине-желтых" уверен в своей команде.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сделал громкое заявление по поводу вероятного выхода национальной команды на Чемпионат мира-2022.

Слова наставника "сине-желтых" цитирует УАФ.

Так, Петраков отметил, что украинская команда абсолютно никого не боится и он верит, что его ребята все же добудут путевку на Мундиаль.

"Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задачи. Впереди — жеребьевка, плей-офф. Мы не боимся никого, это однозначно. Играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар .

Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играют. Это была игра на результат, и мы его добились.

Кстати, сегодня все три украинских сборных победили. Команда U-17 обыграла Португалию и вышла с первого места в элит-раунд Евро. Поздравим Олега Кузнецова. Руслан Ротань с молодежной сборной обыграл Сербию. И мы тоже победили. Сегодня в Украине футбольный праздник.

Хотелось бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев эту дорогу. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я чувствовал эту поддержку, она придавала нам силы. Теперь я уже адаптировался к национальной сборной. Мне было очень тяжело. Опытные ребята, Ярмоленко, Степаненко, Пятов, Кривцов, а также те, кто помоложе, все мне помогали. Хотел бы поблагодарить своих футболистов за помощь, которую они мне оказали", — отметил Петраков.

Добавим, что в последнем туре отбора в ЧМ-2022 сборная Украины разобралась на выезде с Боснией и Герцеговиной (2:0) и, как следствие, завершила групповой этап на второй позиции, позволяющей сыграть в плей-офф за право поспорить сыграть на мировом первенстве.

Ранее рассказывалось о том, с кем может сыграть сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку