Петраков вызвал в сборную Украины дебютанта после фиаско в матче Лиги наций с Шотландией

Так, 23-летний хавбек получил свой дебютный вызов в сборную Украины и будет готовиться вместе с командой к решающим матчам Лиги наций против Армении и Шотландии.

Об этом сообщил официальный сайт днепровского клуба.

До этого Сарапий находился в резервном списке игроков, вызванных в сборную. Эдуард стал третьим футболистом "Днепра-1" в лагере "сине-желтых" после форварда Артема Довбика и полузащитника Александра Пихаленка.

Ранее сообщалось, что после перенесенного матча 1-го тура группового этапа Лиги наций против Шотландии, который завершился разгромным выездным поражением украинцев, двое футболистов покинули расположение "сине-желтых". Голкипер Анатолий Трубин отправился на помощь "молодежке", которая вскоре примет участие в плей-офф отбора на Евро-2023. А полузащитник Виктор Коваленко не сыграет в следующих матчах сборной Украины из-за повреждения.

Напомним, Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Шотландии в Лиге наций.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В двух заключительных поединках Лиги наций-2022/23 команда Александра Петракова 24 сентября встретится с Арменией, а 27 сентября снова сыграет с Шотландией.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

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