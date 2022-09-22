Петраков взял на себя вину за разгромное поражение от Шотландии в Лиге наций: что сказал тренер

Поединок на "Хэмпден Парк" завершился со счетом 3:0 в пользу "Тартановой армии".

После матча главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков на пресс-конференции высказался о неудаче своей команды. Всю вину за болезненное поражение он решил взять на себя.

"У нас не было основных игроков, которые получили травмы, поэтому я дал шанс сыграть другим футболистам. Не играли Зинченко, Бущан, Забарный получил "лишнюю". Трубин сыграл неплохо. Я дал шанс другим исполнителям, они сыграли неудачно. В первом тайме команда выглядела еще как-нибудь, но во втором мы увидели столько брака. Наш футбол немного отличается от британского. Я предупреждал ребят, говорил им об этом. Вчера на тренировке видел, что что-то не то. Остановил тренировку, поговорил - не получилось, мы проиграли", - сказал Петраков.

Также специалист оценил дальнейшие турнирные перспективы своей команды, подчеркнув, что еще ничего не потеряно в контексте борьбы за первое место в группе.

"Сначала мы разберем игру. Еще ничего не потеряно. Впереди - важный поединок с Арменией, в целом два матча. Я с оптимизмом смотрю в будущее, мы сделаем все возможное, чтобы занять первое место", - цитирует коуча "сине-желтых" официальный сайт УАФ.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В двух заключительных поединках Лиги наций-2022/23 команда Александра Петракова 24 сентября встретится с Арменией, а 27 сентября снова сыграет с Шотландией.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Читайте также:

Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

Переводчик рассмешил Ярмоленко на пресс-конференции, спутав его с Шевченко: видео курьеза

Лига наций УЕФА-2022/23: группы и турнирные таблицы