"Пейте это и пейте это": итальянский клуб остроумно потроллил Роналду на презентации Буффона (видео)

"Пейте это и пейте это": итальянский клуб остроумно потроллил Роналду на презентации Буффона (видео)

Неожиданное начало пресс-конференции знаменитого голкипера.

Футбольное сообщество продолжает "хайповаит" после инцидента с Криштиану Роналду на пресс-конференции во время Евро-2020, когда форвард сборной Португалии демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду.

Обыграть этот поступок на решила итальянская "Парма" на презентации своего звездного новичка Джанлуиджи Буффона, о трансфере которого было объявлено ранее.

В начале пресс-конференции легендарного голкипера функционер "крестоносцев" заметил на столе две бутылки вина и сразу же воспользовался этим моментом.

"Пейте это и пейте это", - пошутил специалист, подняв бутылки с вином.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что тренер сборной Испании Луис Энрике курьезно поддержал флешмоб Роналду.

Буффон является воспитанником "Пармы". В 1995 году он начал здесь взрослую карьеру, а в 2001 году перешел в "Ювентус".

Также в течение сезона-2018/19 он выступал за ПСЖ, после чего вернулся в "Старую синьору".

Всего в составе "Ювентуса" Джанлуиджи сыграл 683 матча. Это второй результат в истории клуба.

Буффон является рекордсменом итальянской Серии А по количеству сыгранных в ней поединков (656) и выигранных чемпионских титулов (10).

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